В США посчитали предварительный ущерб от разрушительного урагана "Милтон"

Ураган "Милтон", накрывший американский штат Флорида на этой неделе, стал уже третьим за три месяца. В настоящее время размер ущерба исчисляется десятками миллиардов долларов.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

Как сказал Байден, по предварительным оценкам, ущерб от урагана "Милтон" уже достигает около 50 миллиардов долларов. Он добавил, что ураган оставил более 3 миллионов человек без света, но десятки тысяч энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения.

"И я хочу, чтобы все в пострадавших районах знали, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам собрать вещи и вернуться туда, где вы находились", - подчеркнул президент США.

По словам Байдена, на месте бедствия работают армейский корпус и Национальная гвардия, помогающие расчищать мусор и возобновлять движение на дорогах.