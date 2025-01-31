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В Киеве и еще 13 городах Украины зафиксировали новые температурные рекорды (карта)

Пятница 31 января 2025 15:57
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В Киеве и еще 13 городах Украины зафиксировали новые температурные рекорды (карта) Фото: В Киеве зафиксировали новые температурные рекорды (GettyImages)
Автор: Татьяна Веремеева

Январь 2025 года удивляет украинцев температурными рекордами. Еще один - синоптики зафиксировали 30 января в 14 областных центрах нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Согласно данным Укргидрометцентра температурные рекоды 30 января были установлены в 14 городах. Метеорологи отмечают, что превышение в некоторых городах достигали +6°С.

"Такая тенденция повышения температуры была вызвана перемещением теплых воздушных масс с юга", - говорится в сообщении УкрГМЦ.

Теплее всего в четверг было в Ужгороде. Столбики термометров в городе поднимались до отметки в +15°С. Температурные рекорды были установлены в таких городах:

  • +6,1°С в Сумах;
  • +6,6°С в Харькове;
  • +8,0°С в Чернигове;
  • +8,4°С в Полтаве;
  • +9,9°С в Виннице;
  • +10,6°С в Житомире;
  • +11,6°С в Киеве;
  • +11,8°С в Тернополе;
  • +12,1°С в Кропивницком;
  • +13,1°С в Ивано-Франковске;
  • +13,2°С в Ровно;
  • +13,3°С во Львове;
  • +13,5°С в Луцке;
  • +15,0°С в Ужгороде.

В Киеве и еще 13 городах Украины зафиксировали новые температурные рекорды (карта)
Температурные рекорды 30 января 2025 года (карта: facebook.com/UkrHMC)

В Киеве зафиксировали три температурных рекорда

30 января в Киеве было зафиксировано три рекорда суточной температуры, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, отмечают в УкрГМЦ.

В частности:

  • минимальная температура не опустилась ниже +3,0°C, что на 0,1°C выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2002 году;
  • максимальная температура достигла +11,6°C, превысив предыдущий рекорд на 3,7°C;
  • среднесуточная температура составила +6,5°C, что на 1,4°C больше рекорда 2002 года и на 10,7°C выше климатической нормы.

По многолетним наблюдениям такая температура соответствует началу апреля.

В Украине ожидается похолодание

Напомним, РБК-Украина писало, что в начале февраля в Украине прогнозируется похолодание, однако в первые выходные февраля температура будет оставаться плюсовой. Температура воздуха 1 и 2 февраля днем будет до +6°C, на юге - до +12°C. В Киеве в субботу, 1 февраля, ожидается до +5°C, в воскресенье - до +3°C.

В субботу в центральных, южных и восточных областях пройдут дожди. На западе и севере будет облачно, а в Карпатах возможен мокрый снег.

Со следующей недели в Украине температура будет снижаться: сначала до 0°C, а ближе к середине недели ожидаются морозы.

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