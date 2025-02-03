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Январь стал самым теплым в истории Киева, за месяц обновлено 11 температурных рекордов

Украина, Понедельник 03 февраля 2025 10:51
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Январь стал самым теплым в истории Киева, за месяц обновлено 11 температурных рекордов Фото: Погода в Киеве в январе 2025 года была самой теплой в истории (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве повторила рекордное значение 2007 года и составила 2,1 градусов тепла. Это на 5,3 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

"За последние шесть дней месяца было установлено 11 температурных рекордов", - говорится в сообщении.

Холоднее всего в столице было 6 января, когда минимальная температура под утро снизилась до 6,9 градусов мороза, а теплее всего - 30 января, когда максимальная температура после полудня достигла 11,6 градусов тепла.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 25 мм, или 68% климатической нормы.

Напомним, в конце января в Киеве установилась аномально теплая погода. Климатическая норма была превышена на 10 градусов и соответствовала началу апреля.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы.

Всего в 2024 году в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда, причем больше всего их было в апреле - 13 и июле - 14.

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