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В Киеве зафиксировали первый "минус": безморозный период длился почти 200 дней

Украина, Вторник 05 ноября 2024 11:13
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В Киеве зафиксировали первый "минус": безморозный период длился почти 200 дней Фото: Первый мороз в Киеве зафиксировали 5 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве 5 ноября впервые этой осенью температура воздуха снизилась до 2,1 градуса мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 21 апреля – всего 198 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным обсерватории, средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе – 21 октября, а продолжительность безморозного периода составляет 197 дней.

Самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг. – всего 144 дня, а рекордно длинный – 232 дня отмечен в 2023 году.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало состоится, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября", - говорится в сообщении.

Погода осенью

Октябрь этого года вошел в десятку самых теплых в столице с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха в октябре в Киеве равнялась 10,9 градусов, что на 2,3 градуса выше климатической нормы.

Напомним, сентябрь был самым теплым в истории Киева. Среднемесячная температура воздуха равнялась 20,6 градусов тепла, что на 5,7 градусов выше климатической нормы. Было установлено 11 температурных рекордов. Метеорологическая осень пришла в Киев с опозданием на две недели 30 сентября.

Метеорологическая осень пришла в Киев с опозданием на две недели – 30 сентября.

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