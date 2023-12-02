На западе Украины штормовое предупреждение: около 500 населенных пунктов обесточены
Штормовое предупреждение объявили на западе Украины 2 декабря. Из-за непогоды обесточены почти 500 населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и Минэнерго.
Синоптики отмечают, что сегодня в западных областях снег и дождь. Ожидается также гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Из-за непогоды в Украине объявили первый (желтый) уровень опасности.
Министерство энергетики сообщает, что из-за снега и ветра без света 497 населенных пунктов. Больше обесточенных населенных пунктов в таких областях:
- Львовской - 305;
- Ивано-Франковской - 72;
- Тернопольской - 67;
- Хмельницкой - 50.
Аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме.
Погода в Украине
Сегодня атмосферный фронт накроет часть Украины, поэтому осадки ожидаются на западе, севере, в Харьковской и Полтавской областях. Кроме того, Киев накроет сильный туман. Видимость снизится до 200-500 метров.
Также известно, что из-за непогоды и обесточивания ряд поездов курсируют с задержками.
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