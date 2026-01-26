Снег с дождем, но местами до 9 градусов тепла: какой будет погода в Ураине сегодня

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно.

На востоке, северо-востоке и большинстве западных областей без осадков. На остальной территории небольшой снег, на юге, западе, Винницкой, Житомирской, Киевской и Кировоградской областях с дождем.

В юго-западной части, в Черкасской и Кировоградской областях утром туман, в течение суток (днем и на Житомирщине, Киевщине и Херсонщине) гололед. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура на востоке, северо-востоке страны днем 7-12° мороза; в южных, западных, Винницкой областях от 2° мороза до 3° тепла (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму 4-9° тепла); на остальной территории от 4° мороза до 1° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно. Ожидается небольшой снег, днем с дождем. На дорогах местами гололед.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области днем от 4° мороза до 1° тепла, в Киеве около 0°.