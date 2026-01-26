Сніг з дощем, але місцями до 9 градусів тепла: якою буде погода в Ураїні сьогодні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно.

На сході, північному сході та більшості західних областей без опадів. На решті території невеликий сніг, на півдні, заході, Вінничині, Житомирщині, Київщині та Кіровоградщині з дощем.

У південно-західній частині, на Черкащині та Кіровоградщині вранці туман, вподовж доби (вдень і на Житомирщині, Київщині та Херсонщині) ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на сході, північному сході країни вдень 7-12° морозу; у південних, західних, Вінницькій областях від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму 4-9° тепла); на решті території від 4° морозу до 1° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Очікується невеликий сніг, вдень з дощем. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області вдень від 4° морозу до 1° тепла, у Києві близько 0°.