Главная » Жизнь » Общество

Снег с дождем, но местами до 9 градусов тепла: какой будет погода в Ураине сегодня

Понедельник 26 января 2026 07:00
UA EN RU
Снег с дождем, но местами до 9 градусов тепла: какой будет погода в Ураине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 26 января (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 26 января, снова потеплеет, местами воздух прогреется до 9 градусов тепла. В то же время ожидается небольшой снег с дождем и гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно.

На востоке, северо-востоке и большинстве западных областей без осадков. На остальной территории небольшой снег, на юге, западе, Винницкой, Житомирской, Киевской и Кировоградской областях с дождем.

В юго-западной части, в Черкасской и Кировоградской областях утром туман, в течение суток (днем и на Житомирщине, Киевщине и Херсонщине) гололед. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура на востоке, северо-востоке страны днем 7-12° мороза; в южных, западных, Винницкой областях от 2° мороза до 3° тепла (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму 4-9° тепла); на остальной территории от 4° мороза до 1° тепла.

Снег с дождем, но местами до 9 градусов тепла: какой будет погода в Ураине сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно. Ожидается небольшой снег, днем с дождем. На дорогах местами гололед.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области днем от 4° мороза до 1° тепла, в Киеве около 0°.

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.

