Головна » Життя » Суспільство

Сніг з дощем, але місцями до 9 градусів тепла: якою буде погода в Ураїні сьогодні

Понеділок 26 січня 2026 07:00
Сніг з дощем, але місцями до 9 градусів тепла: якою буде погода в Ураїні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 26 січня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 26 січня, знову потеплішає, місцями повітря прогріється до 9 градусів тепла. Водночас очікується невеликий сніг з дощем та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно.

На сході, північному сході та більшості західних областей без опадів. На решті території невеликий сніг, на півдні, заході, Вінничині, Житомирщині, Київщині та Кіровоградщині з дощем.

У південно-західній частині, на Черкащині та Кіровоградщині вранці туман, вподовж доби (вдень і на Житомирщині, Київщині та Херсонщині) ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на сході, північному сході країни вдень 7-12° морозу; у південних, західних, Вінницькій областях від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму 4-9° тепла); на решті території від 4° морозу до 1° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Очікується невеликий сніг, вдень з дощем. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області вдень від 4° морозу до 1° тепла, у Києві близько 0°.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Птуха розповіла, чи справді цей січень в Україні - холодніший за норму, та якою може бути погода на початку лютого.

