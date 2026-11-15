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Сны, жизнь и смерть: ученые хотят наделить ИИ собственным жизненным циклом

14:18 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Ольга Завада
Сны, жизнь и смерть: ученые хотят наделить ИИ собственным жизненным циклом ИИ станет на шаг ближе к человеческому сознанию (изображение: РБК-Украина)
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Индийские ученые предложили создать ИИ, которое будет работать как человеческий мозг. Такая система сможет не только запоминать информацию, но и видеть сны, чтобы закреплять воспоминания, учиться на собственном опыте и лучше приспосабливаться к человеку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике International Journal of Transdisciplinary Research and Perspectives.

Функциональная копия мозга вместо нового "железа"

Компьютерный ученый Криш Чоудхари из Института информационных технологий имени Лакшми Ниваса Миттала и его соавтор Танви Кандой хотят объединить уже существующие ИИ-модели и настроить их так, чтобы каждая выполняла функцию отдельного участка мозга, гормона или вещества, которое передает сигналы между нервными клетками.

Например, за обработку изображений в такой системе будет отвечать модель PaliGemma от Google DeepMind, умеющая работать одновременно с картинками и текстом.

А механизмы внимания и кратковременного запоминания исследователи предлагают построить на основе теории глобального рабочего пространства.

Она объясняет работу мозга как взаимодействие разных систем, конкурирующих за внимание человека. Чтобы превратить эту концепцию в полноценную технологию, Чоудхари уже основал компанию Versace AGI.

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"Сны" для памяти и предпочтения конечной жизни

Главной особенностью предлагаемой архитектуры является наделение искусственного интеллекта собственным жизненным циклом, состоящий из нескольких этапов:

Рождение и развитие: модель запускается, получает опыт через взаимодействие с пользователем и систему вознаграждений, постепенно формируя собственную "личность".

Фаза сна: в периоды покоя система переходит в режим, похожий на фазу быстрого сна (REM), генерируя синтетические тексты, изображения и видео. Это позволяет консолидировать кратковременные воспоминания в постоянных знаниях.

Завершение цикла: после остановки работы модель фактически "умирает".

По мнению авторов исследования, конечность существования для ИИ является преимуществом, а не недостатком. Наличие долгосрочной эпизодической памяти и непрерывной самоадаптации позволит системе не забывать контекст между отдельными запросами.

Благодаря этому, считают исследователи, искусственный интеллект превратится из жесткого инструмента формата "запрос-ответ" в "живого" ассистента, который растет, учится и усовершенствуется вместе с пользователем.

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