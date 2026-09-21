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Законы робототехники для ИИ: почему идея ограничить алгоритмы обречена на провал

09:19 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Законы робототехники для ИИ: почему идея ограничить алгоритмы обречена на провал Приказать искусственному интеллекту не совершать ошибок невозможно (фото: Magnific)
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Три закона Айзека Азимова могут спасти человечество от опасного ИИ - такую идею предложил криптоинвестор Тайлер Винклвосс. Ученые уже назвали такой способ защиты слишком наивным.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.

Почему законы Азимова не работают для современного ИИ?

Еще в 1942 году писатель-фантаст Айзек Азимов сформулировал базовые правила для роботов.

  • не наносить вред человеку (или своим бездействием не допускать его вред),
  • подчиняться приказам,
  • защищать собственное существование (впоследствии добавив "нулевой закон" о защите всего человечества).

Однако современные ИИ-модели и автономные агенты кардинально отличаются от фантастических роботов.

Почему?

Проблема определения "вреда" - если ИИ сломает банковскую систему и украдет миллиарды долларов, это не нанесет людям прямой физический ущерб, хотя приведет к катастрофическим последствиям.

Капиталистическая логика - алгоритмы могут оправдать перераспределение благ или ущерб для более бедных слоев населения, поскольку подобное ежедневно происходит в современной экономике.

Военные заказы - Пентагон и другие оборонные ведомства против запретов на автономные вооружения, из-за чего компании вроде Anthropic сталкиваются с бойкотом за попытки ввести ограничения.

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Уроки литературы и комерческие мотивы

Даже в произведениях самого Азимова главная идея заключалась в том, что даже самые простые с виду правила неизбежно приводят к логическим тупикам и конфликтам в поведении машин.

Кроме того, многие критики отмечают, что внезапные призывы лидеров индустрии типа Сема Альтмана или Дарио Амодеи остановить разработки из-за экзистенциальной угрозы могут быть лишь попыткой технологических монополистов закрепить свое влияние и помешать конкурентам.

В действительности ни простые запреты, ни литературные правила не способны контролировать непредсказуемость современных нейросетей.

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