Сни, життя та смерть: вчені хочуть наділити ШІ власним життєвим циклом

Індійські вчені запропонували створити ШІ, який працюватиме як людський мозок. Така система зможе не лише запам’ятовувати інформацію, а й "бачити сни", щоб закріплювати спогади, навчатися на власному досвіді та краще пристосовуватися до людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у фаховому віснику International Journal of Transdisciplinary Research and Perspectives .

Функціональна копія мозку замість нового "заліза"

Комп’ютерний науковець Кріш Чоудхарі з Інституту інформаційних технологій імені Лакшмі Ніваса Міттала та його співавторка Танві Кандой хочуть об’єднати вже наявні ШІ-моделі та налаштувати їх так, щоб кожна виконувала функцію окремої ділянки мозку, гормону чи речовини, яка передає сигнали між нервовими клітинами.

Так, за обробку зображень у такій системі відповідатиме модель PaliGemma від Google DeepMind, яка вміє працювати одночасно з картинками й текстом.

А механізми уваги та короткочасного запам’ятовування дослідники пропонують побудувати на основі теорії глобального робочого простору.

Вона пояснює роботу мозку як взаємодію різних систем, які конкурують за увагу людини. Щоб перетворити цю концепцію на повноцінну технологію, Чоудхарі вже заснував компанію Versace AGI.

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"Сни" для пам'яті та переваги скінченного життя

Головною особливістю запропонованої архітектури є наділення штучного інтелекту власним життєвим циклом, який складається з кількох етапів:

Народження та розвиток: модель запускається, отримує досвід через взаємодію з користувачем і систему винагород, поступово формуючи власну "особистість".

Фаза сну: у періоди спокою система переходить у режим, подібний до фази швидкого сну (REM), генеруючи синтетичні тексти, зображення та відео. Це дозволяє консолідувати короткочасні спогади у постійні знання.

Завершення циклу: після зупинки роботи модель фактично "помирає".

На думку авторів дослідження, скінченність існування для ШІ є перевагою, а не недоліком. Наявність довгострокової епізодичної пам’яті та безперервної самоадаптації дозволить системі не "забувати" контекст між окремими запитами.

Завдяки цьому, вважають науковці, штучний інтелект перетвориться з жорсткого інструменту формату "запит-відповідь" на "живого" асистента, який зростає, навчається та вдосконалюється разом із користувачем.