В Україну йде потепління: синоптик назвала дату

Погода в Україні принесе потепління 22-23 березня. А поки українців чекає прохолодний, вологий і похмурий тиждень.

За словами синоптика, Україну 17 березня накриє південним циклоном, який зумовить вологу хмарність на значній частині території України.

Тому у середу у більшості областей очікується дощ, місцями з мокрим снігом.

"У північних областях буде також хмарно, проте Північ, чи не єдина, уникне завтра суттєвих опадів", - додала Діденко.

Завтра почне поступово знижуватися температура. Так, на Півночі, Заході, у більшості центральних областей передбачається +1+5 градусів.

А от у південній частині, на південному сході, а також у Кіровоградській і Дніпропетровській області ще буде відчутно тепліше: протягом дня +5+11 градусів.

У Києві 17 березня переважатиме хмарна погода. Однак істотних опадів не очікується, хіба що якісь невеликі, районні. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +4+5 градусів.

Прохолода триватиме до кінця тижня, а з понеділка-вівторка почне теплішати.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах погоди, де в країні 17 березня буде найбільше опадів.

Погода в Україні 17 березня (скрін: meteo.gov.ua)