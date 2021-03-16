В Україну йде потепління: синоптик назвала дату
Погода в Україні принесе потепління 22-23 березня. А поки українців чекає прохолодний, вологий і похмурий тиждень.
Прогнозом погоди з українцями поділилася синоптик Наталка Діденко.
За словами синоптика, Україну 17 березня накриє південним циклоном, який зумовить вологу хмарність на значній частині території України.
Тому у середу у більшості областей очікується дощ, місцями з мокрим снігом.
"У північних областях буде також хмарно, проте Північ, чи не єдина, уникне завтра суттєвих опадів", - додала Діденко.
Завтра почне поступово знижуватися температура. Так, на Півночі, Заході, у більшості центральних областей передбачається +1+5 градусів.
А от у південній частині, на південному сході, а також у Кіровоградській і Дніпропетровській області ще буде відчутно тепліше: протягом дня +5+11 градусів.
У Києві 17 березня переважатиме хмарна погода. Однак істотних опадів не очікується, хіба що якісь невеликі, районні. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +4+5 градусів.
Прохолода триватиме до кінця тижня, а з понеділка-вівторка почне теплішати.
Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах погоди, де в країні 17 березня буде найбільше опадів.
Погода в Україні 17 березня (скрін: meteo.gov.ua)
Раніше синоптики розповіли, коли в Україну нарешті прийде весняне тепло.
Зазначимо, що екологи прогнозують сильну посуху в Україні в 2021 році, який битиме температурні рекорди.