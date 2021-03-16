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В Україну йде потепління: синоптик назвала дату

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 13:11
В Україну йде потепління: синоптик назвала дату Погода в Україні принесе потепління (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе потепління 22-23 березня. А поки українців чекає прохолодний, вологий і похмурий тиждень.

Прогнозом погоди з українцями поділилася синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптика, Україну 17 березня накриє південним циклоном, який зумовить вологу хмарність на значній частині території України.

Тому у середу у більшості областей очікується дощ, місцями з мокрим снігом.

"У північних областях буде також хмарно, проте Північ, чи не єдина, уникне завтра суттєвих опадів", - додала Діденко.

Завтра почне поступово знижуватися температура. Так, на Півночі, Заході, у більшості центральних областей передбачається +1+5 градусів.

А от у південній частині, на південному сході, а також у Кіровоградській і Дніпропетровській області ще буде відчутно тепліше: протягом дня +5+11 градусів.

У Києві 17 березня переважатиме хмарна погода. Однак істотних опадів не очікується, хіба що якісь невеликі, районні. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +4+5 градусів.

Прохолода триватиме до кінця тижня, а з понеділка-вівторка почне теплішати.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах погоди, де в країні 17 березня буде найбільше опадів.

В Україну йде потепління: синоптик назвала дату

Погода в Україні 17 березня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну нарешті прийде весняне тепло.

Зазначимо, що екологи прогнозують сильну посуху в Україні в 2021 році, який битиме температурні рекорди.

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