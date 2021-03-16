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Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 06:30
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло Погода в Україні (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні за прогнозами синоптиків почне змінюватися в бік потепління тільки в квітні. А березень до самого кінця буде стабільно прохолодним, в основному похмурим і вологим.

Таким прогнозом з нами поділилися синоптики ресурсу Gismeteo.

За даними синоптиків, найближчим підвищення температури очікується у вівторок, 16 березня. Але на Заході тепла чекати не варто, тут навпаки - похолоднішає і підуть дощі з мокрим снігом.

З середи, 17 березня, в країні встановиться прохолодна (+1... +7 градусів), волога і вітряна погода, а на Заході можливі навіть денні заморозки до вихідних. Така ситуація триватиме до кінця тижня.

Втім, і наступний тиждень - з 21 по 28 березня теплом не побалує - удень +2... +7, вночі - заморозки, і багато опадів.

Хіба що в останні дні березня - на початку квітня температура дещо підвищиться.

А більш відчутного тепла, коли термометри будуть стабільно показувати вдень +10 і вище, слід чекати ближче до середини квітня.

Нижче дивіться прогноз погоди на найближчий місяць для Києва, Львова, Харкова і Одеси.

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне теплоСиноптики розповіли, коли в Україну прийде весняне теплоСиноптики розповіли, коли в Україну прийде весняне теплоСиноптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло​​​​​​​

Погода в Україні прогноз на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Зазначимо, що про похолодання на цьому тижні також розповіли синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

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