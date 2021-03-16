Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло
Погода в Україні за прогнозами синоптиків почне змінюватися в бік потепління тільки в квітні. А березень до самого кінця буде стабільно прохолодним, в основному похмурим і вологим.
Таким прогнозом з нами поділилися синоптики ресурсу Gismeteo.
За даними синоптиків, найближчим підвищення температури очікується у вівторок, 16 березня. Але на Заході тепла чекати не варто, тут навпаки - похолоднішає і підуть дощі з мокрим снігом.
З середи, 17 березня, в країні встановиться прохолодна (+1... +7 градусів), волога і вітряна погода, а на Заході можливі навіть денні заморозки до вихідних. Така ситуація триватиме до кінця тижня.
Втім, і наступний тиждень - з 21 по 28 березня теплом не побалує - удень +2... +7, вночі - заморозки, і багато опадів.
Хіба що в останні дні березня - на початку квітня температура дещо підвищиться.
А більш відчутного тепла, коли термометри будуть стабільно показувати вдень +10 і вище, слід чекати ближче до середини квітня.
Нижче дивіться прогноз погоди на найближчий місяць для Києва, Львова, Харкова і Одеси.
Погода в Україні прогноз на місяць (скрін: gismeteo.ua)
Зазначимо, що про похолодання на цьому тижні також розповіли синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.