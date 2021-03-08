Сніг на заході та +7 на півдні: прогноз погоди на сьогодні

У понеділок, 8 березня, на заході України очікується сніг, а на решті території - мокрий сніг. У південних областях буде без опадів, температура повітря прогріється до +7 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на Закарпатті, Буковині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Чернігівській областях очікується сніг.

У Житомирській, Вінницькій, Луганській, Донецькій, Харківській, Сумській прогнозується мокрий сніг. При цьому на півдні буде сонячно і без опадів.

У західних областях температура повітря вдень коливатиметься від +0 до +5, а вночі вона становитиме від -5 до 0.

У центральних і північних областях температура повітря вдень буде від -1 до +3 градуси, а вночі від -4 до 0.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від 0 до +7, а вночі стовпчики термометрів покажуть 0 -3 градусів.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від +1 до +3, а вночі від -3 до 0 градусів.