Сніг на заході та +7 на півдні: прогноз погоди на сьогодні
У понеділок, 8 березня, на заході України очікується сніг, а на решті території - мокрий сніг. У південних областях буде без опадів, температура повітря прогріється до +7 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
За прогнозом синоптиків, сьогодні на Закарпатті, Буковині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Чернігівській областях очікується сніг.
У Житомирській, Вінницькій, Луганській, Донецькій, Харківській, Сумській прогнозується мокрий сніг. При цьому на півдні буде сонячно і без опадів.
У західних областях температура повітря вдень коливатиметься від +0 до +5, а вночі вона становитиме від -5 до 0.
У центральних і північних областях температура повітря вдень буде від -1 до +3 градуси, а вночі від -4 до 0.
У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від 0 до +7, а вночі стовпчики термометрів покажуть 0 -3 градусів.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від +1 до +3, а вночі від -3 до 0 градусів.
Нагадаємо, у березні в Україні буде мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами". Середньомісячна температура очікується від 0 до +6 градусів. При цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.
Крім того, на цьому тижні в Україні очікується прохолодна погода, але ближче до вихідних можливе підвищення температури повітря.