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Снег на западе и +7 на юге: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Киев, Понедельник 08 марта 2021 10:00
Снег на западе и +7 на юге: прогноз погоды на сегодня Фото: женщина под зонтиком (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 8 марта, на западе Украины ожидается снег, а на остальной территории - мокрый снег. В южных областях будет без осадков, температура воздуха прогреется до +7 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на Закарпатье, Буковине, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черниговской областях ожидается снег.

В Житомирской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской прогнозируется мокрый снег. При этом на юге будет солнечно и без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +0 до +5, а ночью она составит от -5 до 0.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -1 до +3 градуса, а ночью от -4 до 0.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от 0 до +7, а ночью столбики термометров покажут 0 -3 градусов.

Снег на западе и +7 на юге: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем будет от +1 до +3, а ночью от -3 до 0 градусов.

Снег на западе и +7 на юге: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в марте в Украине будет переменная погода. Потепление будет чередоваться с "минусами". Среднемесячная температура ожидается от 0 до +6 градусов. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

Кроме того, на этой неделе в Украине ожидается прохладная погода, но ближе к выходным возможно повышение температуры воздуха.

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