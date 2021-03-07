Сніг, дощі і по-зимовому морозні ночі: прогноз погоди на тиждень

Наступного тижня в Україні очікується холодна погода, але ближче до вихідних можливе підвищення температури повітря. Вночі зберігатиметься морозна погода.

Прогноз на понеділок, 8 березня

8 березня в більшості регіонів України буде хмарна погода. Сніг місцями із дощем можливий на Закарпатті, Буковині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській областях. У південних областях очікується сонячна та суха погода.

Температура вночі від +1° до -3°, удень - переважно від +1° до +4°. На Закарпатті очікується до +6°, а в південних областях - до +8°.

У Києві 8 березня буде хмарно, але без опадів. Уночі можливий невеликий мокрий сніг, температура до -2°, вдень від +1° до +3°.

Прогноз погоди на вівторок, 9 березня

9 березня в Україні істотних опадів не передбачається, лише вночі у південно-східній частині можливий невеликий мокрий сніг, температура - від -3° до 8°, на північному сході країни до -10°; вдень - близько 0°, у південних регіонах та на Закарпатті від +2° до +7° тепла.

Прогноз погоди на середу, 10 березня

10 березня невеликий мокрий сніг можливий лише в Чернівецькій, Вінницькій та Хмельницькій областях. На решті території України буде переважно суха та сонячна погода.

Погода на четвер, 11 березня

На 11 березня метеорологи прогнозують переважно плюсову температуру вдень, але на Заході України можливі дощі. Вночі буде морозна погода від -6° до -10.

Погода на п'ятницю, 12 березня

12 березня очікуються дощі майже по всій країні. При цьому температура повітря підніметься до +6°-+8°, а на Закарпатті - до +11°. У Криму та на півдні - до +9°.