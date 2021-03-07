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Сніг, дощі і по-зимовому морозні ночі: прогноз погоди на тиждень

Новость на русском → Україна, Неділя 07 березня 2021 15:45
Сніг, дощі і по-зимовому морозні ночі: прогноз погоди на тиждень Фото: парк в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Наступного тижня в Україні очікується холодна погода, але ближче до вихідних можливе підвищення температури повітря. Вночі зберігатиметься морозна погода.

Таку погоду прогнозує Укргідрометцентр.

Прогноз на понеділок, 8 березня

8 березня в більшості регіонів України буде хмарна погода. Сніг місцями із дощем можливий на Закарпатті, Буковині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській областях. У південних областях очікується сонячна та суха погода.

Температура вночі від +1° до -3°, удень - переважно від +1° до +4°. На Закарпатті очікується до +6°, а в південних областях - до +8°.

У Києві 8 березня буде хмарно, але без опадів. Уночі можливий невеликий мокрий сніг, температура до -2°, вдень від +1° до +3°.

Сніг, дощі і по-зимовому морозні ночі: прогноз погоди на тиждень

Прогноз погоди на вівторок, 9 березня

9 березня в Україні істотних опадів не передбачається, лише вночі у південно-східній частині можливий невеликий мокрий сніг, температура - від -3° до 8°, на північному сході країни до -10°; вдень - близько 0°, у південних регіонах та на Закарпатті від +2° до +7° тепла.

Сніг, дощі і по-зимовому морозні ночі: прогноз погоди на тиждень

Прогноз погоди на середу, 10 березня

10 березня невеликий мокрий сніг можливий лише в Чернівецькій, Вінницькій та Хмельницькій областях. На решті території України буде переважно суха та сонячна погода.

Сніг, дощі і по-зимовому морозні ночі: прогноз погоди на тиждень

Погода на четвер, 11 березня

На 11 березня метеорологи прогнозують переважно плюсову температуру вдень, але на Заході України можливі дощі. Вночі буде морозна погода від -6° до -10.

Сніг, дощі і по-зимовому морозні ночі: прогноз погоди на тиждень

Погода на п'ятницю, 12 березня

12 березня очікуються дощі майже по всій країні. При цьому температура повітря підніметься до +6°-+8°, а на Закарпатті - до +11°. У Криму та на півдні - до +9°.

Сніг, дощі і по-зимовому морозні ночі: прогноз погоди на тиждень

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики оголосили штормове попередження через сильний вітер.

В цілому, в березні в Україні буде мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами". Середньомісячна температура очікується від 0 до +6 градусів. При цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.

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