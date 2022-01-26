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Сніг з дощем і морози до -12: прогноз погоди на завтра

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Київ, Середа 26 січня 2022 20:00
Сніг з дощем і морози до -12: прогноз погоди на завтра Фото: погода в Україні 27 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 27 січня, в західних і північних областях очікується мокрий сніг і дощ. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -12 до + 2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Завтра в західних регіонах вночі очікується мокрий сніг, а вдень - з дощем. У центрі і на півночі сніг випаде в нічний час. На решті території - без істотних опадів.

У західних областях синоптики прогнозують вітер із заходу, його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 м/с. У Карпатах – пориви до 25 м/с. На решті території країни очікується південно-західний вітер 5-10 м/с.

Температура повітря 27 січня:

  • на заході вдень від -1 до +2, вночі від -3 до -5;
  • на півночі вдень від -1 до -3, вночі від -7 до -12;
  • на сході вдень від -4 до -6, вночі від -10 до -12;
  • на півдні вдень від 0 до -2, вночі від -3 до -5;
  • у центрі вдень від -1 до -3, вночі від -5 до -8.

Сніг з дощем і морози до -12: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Україні 27 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Завтра в Києві вночі опади не очікуються. Вдень можливий мокрий сніг. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час складе від -5 до -7, вдень - від -1 до +1 градуса.

Сніг з дощем і морози до -12: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Києві 27 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, 25 січня в Україні скасували авіарейси до Туреччини через сильний снігопад, який викликав збої в роботі турецьких аеропортів.

Зазначимо, через негоду в Туреччині в аеропорту Стамбула застрягли громадяни України, МЗС надає їм допомогу.

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