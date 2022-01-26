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Снег с дождем и морозы до -12: прогноз погоды на завтра

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Киев, Среда 26 января 2022 20:00
Снег с дождем и морозы до -12: прогноз погоды на завтра Фото: погода в Украине 27 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В четверг, 27 января, в западных и северных областях ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -12 до +2 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Завтра в западных регионах ночью ожидается мокрый снег, а днем - с дождем. В центре и на севере снег выпадет в ночное время. На остальной территории - без существенных осадков.

В западных областях синоптики прогнозируют ветер с запада, его скорость составит 7-12 метров в секунду с порывами до 20 м/с. В Карпатах - порывы до 25 м/с. На остальной территории страны ожидается юго-западный ветер 5-10 м/с.

Температура воздуха 27 января:

  • на западе днем от -1 до +2, ночью от -3 до -5;
  • на севере днем от -1 до -3, ночью от -7 до -12;
  • на востоке днем от -4 до -6, ночью от -10 до -12;
  • на юге днем от 0 до -2, ночью от -3 до -5;
  • в центре днем от -1 до -3, ночью от -5 до -8.

Снег с дождем и морозы до -12: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Украине 27 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

Завтра в Киеве ночью осадки не ожидаются. Днем возможен мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время составит от -5 до -7, днем - от -1 до +1 градуса.

Снег с дождем и морозы до -12: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Киеве 27 января (meteo.gov.ua)

Напомним, 25 января в Украине отменили авиарейсы в Турцию из-за сильного снегопада, который вызвал сбои в работе турецких аэропортов.

Отметим, из-за непогоды в Турции в аэропорту Стамбула застряли граждане Украины, МИД оказывает им помощь.

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