РНБО взялася за МАУ: Кабінету міністрів дали низку доручень

На засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) прийняли протокольне рішення, пов'язане з ситуацією з авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України". Для цього Кабінету міністрів дали низку доручень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, Кабінету міністрів доручили протягом місяця вжити заходів щодо гарантування безперебійної роботи авіаційної галузі шляхом затвердження плану дій з мінімізації:

ризиків, пов'язаних з ростом дебіторської заборгованості ДП "Обслуговування повітряного руху України" і ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" внаслідок невиконання МАУ зобов'язань перед зазначеними підприємствами;

загрози невиконання Державною авіаційною службою України комплексних заходів забезпечення польотів в результаті несплати МАУ державних зборів;

загрози раптового припинення зовнішнього і внутрішнього сполучення найбільшим авіаперевізником України в результаті його незадовільного фінансового стану.

"На це Кабінету міністрів відводиться рівно місяць, щоб ми з вами були впевнені, що тієї ситуації, яка свого часу була з "Аеросвітом", щоб вона жодним чином не повторилася", - додав Данілов.