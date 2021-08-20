РНБО взялася за МАУ: Кабінету міністрів дали низку доручень
Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
На засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) прийняли протокольне рішення, пов'язане з ситуацією з авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України". Для цього Кабінету міністрів дали низку доручень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.
За його словами, Кабінету міністрів доручили протягом місяця вжити заходів щодо гарантування безперебійної роботи авіаційної галузі шляхом затвердження плану дій з мінімізації:
- ризиків, пов'язаних з ростом дебіторської заборгованості ДП "Обслуговування повітряного руху України" і ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" внаслідок невиконання МАУ зобов'язань перед зазначеними підприємствами;
- загрози невиконання Державною авіаційною службою України комплексних заходів забезпечення польотів в результаті несплати МАУ державних зборів;
- загрози раптового припинення зовнішнього і внутрішнього сполучення найбільшим авіаперевізником України в результаті його незадовільного фінансового стану.
"На це Кабінету міністрів відводиться рівно місяць, щоб ми з вами були впевнені, що тієї ситуації, яка свого часу була з "Аеросвітом", щоб вона жодним чином не повторилася", - додав Данілов.