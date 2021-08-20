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РНБО взялася за МАУ: Кабінету міністрів дали низку доручень

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 18:47
РНБО взялася за МАУ: Кабінету міністрів дали низку доручень Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) прийняли протокольне рішення, пов'язане з ситуацією з авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України". Для цього Кабінету міністрів дали низку доручень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, Кабінету міністрів доручили протягом місяця вжити заходів щодо гарантування безперебійної роботи авіаційної галузі шляхом затвердження плану дій з мінімізації:

  • ризиків, пов'язаних з ростом дебіторської заборгованості ДП "Обслуговування повітряного руху України" і ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" внаслідок невиконання МАУ зобов'язань перед зазначеними підприємствами;
  • загрози невиконання Державною авіаційною службою України комплексних заходів забезпечення польотів в результаті несплати МАУ державних зборів;
  • загрози раптового припинення зовнішнього і внутрішнього сполучення найбільшим авіаперевізником України в результаті його незадовільного фінансового стану.

"На це Кабінету міністрів відводиться рівно місяць, щоб ми з вами були впевнені, що тієї ситуації, яка свого часу була з "Аеросвітом", щоб вона жодним чином не повторилася", - додав Данілов.

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Міжнародні авіалінії України РНБО Олексій Данілов
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