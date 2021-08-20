СНБО взялся за МАУ: Кабинету министров дали ряд поручений
Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
На заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) приняли протокольное решение, связанное с ситуацией с авиакомпанией "Международные авиалинии Украины". Для этого Кабинету министров дали ряд поручений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
По его словам, Кабинету министров поручили в течение месяца принять меры по гарантированию бесперебойной работы авиационной отрасли путем утверждения плана действий по минимизации:
- рисков, связанных с ростом дебиторской задолженности ГП "Обслуживание воздушного движения Украины" и ГП "Международный аэропорт "Борисполь" вследствие невыполнения МАУ обязательств перед указанными предприятиями;
- угрозы невыполнения Государственной авиационной службой Украины комплексных мер обеспечения полетов в результате неуплаты МАУ государственных сборов;
- угрозы внезапного прекращения внешнего и внутреннего сообщения крупнейшим авиаперевозчиком Украины в результате его неудовлетворительного финансового положения.
"На это Кабинету министров отводится ровно месяц, чтобы мы с вами были уверены, что той ситуации, которая в свое время была с "Аэросвитом", чтобы она никоим образом не повторилась", - добавил Данилов.