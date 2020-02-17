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РНБО вимагає вирішити проблему імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

Новини » Енергетика     17.02.2020 - 10:28
РНБО вимагає вирішити проблему імпорту електроенергії з Росії та Білорусі
Фото: Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Данилов написав звернення прем'єр-міністру Олексію Гончаруку

Уряд має невідкладно запропонувати зміни до законодавства, що врегулюють проблему імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, та внести їх на розгляд Верховної Ради. Про це йдеться у зверненні секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексія Данілова до прем’єр-міністра України, повідомляє "Обозреватель".

В зверненні наводяться результати аналізу роботи нового ринку електроенергії, який підготувала робоча група з питань подолання загроз в енергосфері, створена в Апараті РНБО. Серед недоліків, що зберігаються названі: перехресне субсидіювання, дотації через пільгову ціну електроенергії, непогашені борги минулих років, криза платежів, безоплатний відпуск електроенергії державними генерувальними компаніями окремим категоріям споживачів та, як наслідок, постійне зростання боргів за електроенергію.

Секретар РНБО зазначає, що окрім старих проблем, з’явились нові виклики, які значно ускладнили роботу суб’єктів ринку електроенергії. Серед яких порушення паритетного принципу експорту/імпорту електроенергії з енергетичними системами сусідніх країн.

"Відкривши доступ імпорту електроенергії держава не отримала паритетного доступу до ринків електроенергії країн, які не є членами Європейського енергетичного співтовариства та не визнають умови Договору до Європейської енергетичної Хартії", - зазначається в зверненні.

Щоб не допустити розбалансування роботи енергосистеми та, як наслідок, виникнення аварійних ситуацій, РНБО пропонує уряду невідкладно розробити зміни до законодавства стосовно встановлення паритетного принципу експорту/імпорту електроенергії із енергетичними системами сусідніх країн на ринку електроенергії України та сприяти їх внесенню на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, 16 січня Міністерство енергетики і захисту довкілля звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням розглянути можливість тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства.

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України зверталась до президента, прем’єра, секретаря РНБО та голови НКРЕКП з закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголосивши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.

Імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки так званій "поправці Геруса". Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.

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