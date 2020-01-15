ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Імпорт російської електроенергії знищує вітчизняну енергетику, - Волинець

Новини » Промисловість     15.01.2020 - 16:35
Імпорт російської електроенергії знищує вітчизняну енергетику, - Волинець
фото: линії електропередач

Перші тижні 2020 року демонструють, що російсько-білоруський імпорт струму та сировини продовжує знищувати українську енергетику

Імпорт російської електроенергії продовжується, попри удавану заборону, і знищує українську енергетику та вугледобувну галузь. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Перші тижні 2020 року демонструють, що російсько-білоруський імпорт струму та сировини нікуди не подівся і продовжує знищувати українську енергетичну та вугільну галузі. Лише за одну добу – 3,9 млн. КВт-годин. Не розрахувавшись з боргами перед шахтарями, оржелі-геруси продовжують робити кроки, які ведуть до поглиблення кризи вугледобувної галузі", - написав Волинець.

Політик нагадав, що ухвалений депутатами "Слуги народу" законопроект щодо заборони імпорту струму з Росії є обманом, оскільки було залишено можливості імпорту російського струму через Білорусь, що нині і відбувається.

"Вже мабуть всі експерти однозначно висловилися щодо згубного впливу на українську енергетику імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Під тиском громадськості "Слуги народу" навіть цілий законопроєкт №2233 прийняли, який ніби забороняє імпорт струму з Росії. АЛЕ! Я одразу говорив – цей законопроєкт обман, який лише створює видимість вирішення проблеми, а насправді зберігає та розширює можливості для імпорту з країн СНД", – наголосив Волинець.

Він також заявив, що разом з колегами депутатами буде домагатись справжньої дієвої заборони імпорту російської електроенергії, попри лобізм голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, завдяки поправці якого імпорт був відновлений.

"Будемо з колегами з міжфракційного депутатського об’єднання "Енергетична незалежність України" думати над тим як протидіяти капітулянтам. Звичайно це непросто, адже саме голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус впливає на позицію найбільшої парламентської фракції. Тому зараз дуже важлива підтримка людей та ЗМІ", - написав Волинець.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки так званій "поправці Геруса". Обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.

У грудні 2019 року Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №2233 "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії", що забороняє імпорт електроенергії з РФ, але залишає можливість імпорту з Білорусі.

Герус почав кампанію по знищенню енергетики, - депутати Енергодара Імпорт е/е з РФ несе загрозу не тільки економіці, але і безпеці України
Новини України Електроенергія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся