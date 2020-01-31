У Раді нацбезпеки сказали, хто опинився у зоні ризику через можливість занесення коронавірусу

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В РНБО заявляють, що першими у зоні ризику є українські прикордонники

У зоні ризику в зв'язку з коронавірусом опинились українські прикордонники, які зустрічають літаки з евакуйованими з Китаю українцями. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

За його словами, наразі прикордонникам передали спеціальні препарати для підтримки імунітету.

"У нас є сьогодні зона ризику стосовно прикордонників, які сьогодні зустрічають на кордоні всіх, хто в'їжджає в країну. До нас звернулась одна з фармацевтичних компаній і запропонувала не ліки, а препарати, які підтримують імунну систему. Цей препарат був переданий прикордонникам для того, щоб вони трошки підтримували себе. Це не є ліки", - заявив Данілов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності у рамках єдиної державної системи цивільного захисту через спалах китайського коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що в китайському Ухані, який є епіцентром спалаху коронавіруса нового типу, 51 українець. За словами Данилова, вони не можуть нікуди виїхати, тому що місто заблокований військами.