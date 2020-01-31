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В СНБО сказали, кто оказался в зоне риска из-за возможности занесения коронавируса

Новости » Общество     31.01.2020 - 23:03
В СНБО сказали, кто оказался в зоне риска из-за возможности занесения коронавируса
Иллюстративное фото (facebook.com)

В СНБО заявляют, что первыми в зоне риска находятся украинские пограничники

В зоне риска в связи с коронавирусом оказались украинские пограничники, которые встречают самолеты с эвакуированными из Китая украинцами. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" на канале Украина, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас пограничникам передали специальные препараты для поддержания иммунитета.

"У нас есть сегодня зона риска в отношении пограничников, которые встречают на границе всех, кто вїжджає в страну. К нам обратилась одна из фармацевтических компаний и предложила не лекарства, а препараты, которые поддерживают иммунную систему. Этот препарат был передан пограничникам для того, чтобы они немножко поддерживали себя. Это не есть лекарство", - заявил Данилов.

Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты из-за вспышки китайского коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в китайском Ухане, который является эпицентром вспышки коронавируса нового типа, 51 украинец. По словам Данилова, они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками.

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