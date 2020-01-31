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Пасажири літака, що прилетів з Китаю знаходяться під контролем фахівців, - Данилов

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 22:22
Пасажири літака, що прилетів з Китаю знаходяться під контролем фахівців, - Данилов
Фото: Олексій Данилов (twitter com rnbo_gov_ua)

Усі прибулі з Китаю пасажири перебувають на обліку

Всі прилетіли 257 пасажирів сьогоднішнього літака з Китаю знаходяться під контролем фахівців, у зв'язку з спалахом коронавіруса. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данилов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що серед 257 пасажирів - 249 українців, а також громадяни Білорусі, Росії та Сінгапуру.

"Я можу повідомити, що сьогодні у нас прилетів літак з КНР за рейсом Саньї-Київ о 10:59. 257 людей було на борту. З них було 6 громадян Білорусі, один громадянин Сінгапуру, один громадянин РФ та 249 громадян України. Всі вони у нас на обліку, ми розуміємо всі координати кожної людини, який прибуває з зони ризику. Вони всі знаходяться у нас на контролі", - заявив Данілов.

Раніше РБК-Україна писало, що в китайському Ухані, який є епіцентром спалаху коронавіруса нового типу, 51 українець. За словами Данилова, вони не можуть нікуди виїхати, тому що місто заблокований військами.

Також повідомлялося, що, за словами Данилова, найближчим часом в Україні розроблять власну тест-систему для діагностики коронавіруса.

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