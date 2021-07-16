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РНБО ввела санкції проти установи з РФ за фейковий сайт президента

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Україна, П'ятниця 16 липня 2021 20:11
РНБО ввела санкції проти установи з РФ за фейковий сайт президента Фото: РНБО ввела санкції за фейковий сайт президента (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні ввела санкції проти установи з Російської Федерації. Санкції були накладені за створення фейкового сайту президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Сьогодні було прийнято рішення стосовно тієї установи, яка знаходиться на території Російської Федерації, яка створила дубляж сайту президента України. Ми сьогодні на засіданні Ради безпеки й оборони на неї наклали санкції", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Держспецзв'язку виявила фейковий сайт президента України, який адмініструвався з Росії, та заблокувала його.

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сайт РНБО Санкції Російська Федерація
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