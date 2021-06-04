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РНБО взявся за якість питної води, але рішення прийняти не вдалося

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 16:49
РНБО взявся за якість питної води, але рішення прийняти не вдалося Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

РНБО сьогодні розглянула питання про стан водних ресурсів в Україні. Президент України Володимир Зеленський лишився незадоволеним підготовкою до цього питання.

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, до цієї теми голова Держводагентства був готовий недостатньо, тому прийнято рішення перенести це питання на наступне засідання.

"Ми маємо знати, яку ми вживаємо воду. Що від цього є з нашим населення. І головне зрозуміти, куди після використання йде вода", - зазначив Данілов.

Як приклад він назвав Бортницьку станцію у Києві, яку вже більше 10 років планують реконструювати.

"Процесу немає. На сьогоднішній день викиди в Києві вдвічі перевищують всі норми, які є сьогодні в нашій державі", - зазначив він.

Також на засіданні звернули увагу на південні регіони. Зокрема, хвилює питання якості питною води.

"Питання знято з порядку денного. Голосування не було. На додаткове опрацювання", - заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше в Кабміні заявили, що сьогодні є ймовірність того, що радіоактивна вода з окупованого Донбасу може потрапити до Азовського моря.

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