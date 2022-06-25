В РНБО назвали небезпечні проросійські Telegram-канали: список
В Україні досі функціонують Telegram-канали, які займаються інформаційним терором. Вони небезпечні для суспільства, оскільки поширюють фейки та пропаганду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Зазначається, що більшість даних ресурсів змінили риторику на проукраїнську, але частина з них досі відкрито підтримує Росію.
"В жодному разі не довіряйте даним каналам, оскільки вони поширюють дезінформацію, фейки та маніпуляції", - йдеться у повідомленні.
До таких небезпечних Telegram-каналів належать:
- Легитимный;
- Легитимный Live;
- Резидент;
- Картель;
- Сплетница;
- Черный Квартал;
- Херсон live;
- Бунтарь;
- Скептик;
- цибуля UA;
- Криоген;
- MediaKiller;
- ЗеРада;
- Шептун UA;
- Наблюдатель;
- Ольга Шарий;
- Женщина с косой;
- Анатолий Шарий.
Крім того, за останній час з'явилися і нові проросійські ресурси, зокрема "Украинский формат", "Украина. Спецоперация. Мониторинг", "Медведь", "Open Ukraine", "ХтоШо" и "Украина новости".
Українців закликали довіряти лише офіційним ресурсам та повідомляти в Центр протидії дезінформації про нові ворожі канали.
Нагадаємо, Росія почала поширювати чергову порцію фейків про використання безпілотників "Байрактар".
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