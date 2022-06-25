В РНБО назвали небезпечні проросійські Telegram-канали: список

В Україні досі функціонують Telegram-канали, які займаються інформаційним терором. Вони небезпечні для суспільства, оскільки поширюють фейки та пропаганду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО .

Зазначається, що більшість даних ресурсів змінили риторику на проукраїнську, але частина з них досі відкрито підтримує Росію.

"В жодному разі не довіряйте даним каналам, оскільки вони поширюють дезінформацію, фейки та маніпуляції", - йдеться у повідомленні.

До таких небезпечних Telegram-каналів належать:

Легитимный;

Легитимный Live;

Резидент;

Картель;

Сплетница;

Черный Квартал;

Херсон live;

Бунтарь;

Скептик;

цибуля UA;

Криоген;

MediaKiller;

ЗеРада;

Шептун UA;

Наблюдатель;

Ольга Шарий;

Женщина с косой;

Анатолий Шарий.

Крім того, за останній час з'явилися і нові проросійські ресурси, зокрема "Украинский формат", "Украина. Спецоперация. Мониторинг", "Медведь", "Open Ukraine", "ХтоШо" и "Украина новости".

Українців закликали довіряти лише офіційним ресурсам та повідомляти в Центр протидії дезінформації про нові ворожі канали.