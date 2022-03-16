У РНБО розповіли, хто може вивезти дитину за кордон під час війни

Зокрема, дитину може супроводжувати один із батьків, бабуся, дід, повнолітні брат або сестра, мачуха, вітчим чи інша особа, уповноважена одним з батьків.

Також мають бути документи, що підтверджують сімейні зв'язки супроводжуючої особи з дитиною: свідоцтво про народження, про шлюб тощо.

Окрім того, нотаріально посвідчена згода одного з батьків на виїзд дитини за кордон потрібна у разі виїзду дитини в супроводі особи, яка не є одним із її батьків.

Зазначається, що завірити довідку можна в органах опіки та піклування органів місцевого самоврядування.