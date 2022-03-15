В Україні з початку війни пошкоджено понад 400 закладів освіти

Внаслідок російського вторгнення в Україну було пошкоджено понад 400 закладів освіти. З них 59 - знищено повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що найбільше пошкоджених шкіл та дитсадків у Донецькій області - 119 закладів, у Харківській - 50, Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21, Києві - 24.

Крім того, за 19 днів війни обстріляно 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей-інвалідів.

Також в ОГПУ зазначили, що в результаті російської агресії загинули 97 дітей, ще 100 - поранені. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.