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Кількість дітей-біженців з України перевищила 1 мільйон, - ЮНІСЕФ

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Женева, П'ятниця 11 березня 2022 02:30
Кількість дітей-біженців з України перевищила 1 мільйон, - ЮНІСЕФ Фото: кількість дітей-біженців з України перевищила 1 млн (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кількість дітей-біженців, які рятуються з батьками від російського вторгнення в Україну, перевищила 1 млн. Більшість сімей виїхали до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЮНІСЕФ.

"Кількість дітей, що біжать від війни, приголомшує, що свідчить про те, наскільки відчайдушною стала ситуація для дітей і сімей в Україні", - сказав регіональний директор ЮНІСЕФ по Європі і Центральній Азії Афшан Хан.

За його словами, організація у співпраці з партнерами буде доставляти медикаменти в 22 лікарні в 5 регіонах, постраждалих від війни. На цьому етапі планується допомогти 20 тисячам дітей і матерям.

На цей момент в Україну прибуло 6 вантажівок, які доставили майже 70 тонн вантажів. Вони включають засоби індивідуального захисту та медичні, хірургічні та акушерські Набори.

Найближчим часом ЮНІСЕФ планує доставити в Україну ще три вантажівки з предметами першої необхідності, такими як засоби для розвитку дітей молодшого віку, Набори для відпочинку та гігієни. Ці постачання вже прибули до Польщі.

Додаткові постачання знаходяться в дорозі з Копенгагена і Туреччини і повинні прибути в Україну найближчими днями.

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