У РНБО розповіли, коли розглянуть реформування "Укроборонпрому"

Основна частина засідання РНБО відбудеться у закритому режимі

Заседание Совета национальной безопасности и обороны по реформированию государственного концерна "Укроборонпром" состоится в среду, 6 марта, в 16:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В ведомстве отметили, что основная часть заседания пройдет в закрытом режиме.

"Доклад президента Украины Петра Порошенко будет транслироваться в прямом эфире, остальная часть заседание будет проходить в закрытом режиме", - отметили в пресс-службе.

Напомним, после скандала с ГК "Укроборонпром", фигурантом которого стал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский, глава государства Петр Порошенков в понедельник анонсировал заседание СНБО по реформированию госконцерна 6 марта.

Как писало РБК-Украина, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что Кабинет министров Украины должен провести аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Добавим, 4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского, который является фигурантом скандала по поводу хищений в "Укроборонпроме", с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).