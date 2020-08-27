ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В РНБО прогнозують істотне зростання захворювань коронавірусом

Автор: Игорь Литвиненко

До кінця жовтня кількість хворих може становити 360 тисяч людей

У Раді національної безпеки і оборони готуються до істотного зростання захворювань коронавірусом в Україні. До 25 жовтня кількість хворих може становити 360 тисяч чоловік.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає прес-служба Ради.

За його словами, негативно вплинути на поширення коронавірусу може початок навчального року та проведення місцевих виборів.

"Станом на 25 жовтня, за песимістичним сценарієм, ми будемо мати 360 тисяч випадків зараження, і ми повинні бути до цього готові", - сказав Данілов.

Популярні новини

Він зазначив, що до початку навчального року і початку виборчого процесу необхідно організувати моніторинг динаміки соціальних контактів хворих коронавірусом в період з 29 серпня до 10 вересня.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували майже 2 тисяч нових випадків коронавіруса, загальна кількість хворих перевищила 112 тисяч чоловік.

При цьому за минулу добу померли 49 осіб від COVID-19, що є новим антирекордом.

Також повідомлялося, що в Україні, у разі подальшого зростання захворювання коронавірусом, можуть посилити карантин до "весняного періоду".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України РНБОКоронавірус