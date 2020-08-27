В СНБО прогнозируют существенный рост заболеваний коронавирусом

В Совете национальной безопасности и обороны готовятся к существенному росту заболеваний коронавирусом в Украине. К 25 октября количество заболевших может составить 360 тысяч человек.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба Совета.

По его словам, негативно повлиять на распространение коронавируса может начало учебного года и проведение местных выборов.

"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тысяч случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", - сказал Данилов.

Он отметил, что к началу учебного года и началу избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусом в период с 29 августа дня до 10 сентября.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали почти 2 тысяч новых случаев коронавируса, общее количество больных превысило 112 тысяч человек.

При этом за минувшие сутки умерли 49 человек от COVID-19, что является новым антирекордом.

Также сообщалось, что в Украине, в случае дальнейшего роста заболеваний коронавирусом, могут ужесточить карантин до "весеннего периода".