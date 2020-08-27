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В Україні антирекорд по кількість померлих від коронавірусу

Київ, Четвер 27 серпня 2020 09:18
В Україні антирекорд по кількість померлих від коронавірусу
Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні за минулу добу померли 49 людей від коронавірусу. Це є новим антирекордом в Україні по кількості померлих.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього в країні 2403 смертельних випадків.

"За минулу добу 49 людей померли. Це новий антирекорд у нашій країні", - заявив він.

При цьому одужали 763 паціенти. Загалом проведено 1 472 736 тестувань методом ПЛР.

Зазначимо, станом на 27 серпня в України виявили спалах нових випадків коронавірусу, за добу заразились 1974 людини.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня.

Також Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада.

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