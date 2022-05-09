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"У Запоріжжі заборонили евакуацію". Пропагандисти РФ розповсюджують новий фейк

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Україна, Понеділок 09 травня 2022 08:59
"У Запоріжжі заборонили евакуацію". Пропагандисти РФ розповсюджують новий фейк Фото: в РФ розповсюджують новий фейк про евакуацію з Запоріжжя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти вигадують нові фейки про евакуацію в Запоріжжі і заборону провайдерів супутникового телебачення в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"В Міноборони РФ заявили, що "у Запоріжжі адміністрація заборонила евакуацію цивільного населення. Будь-які спроби мешканців залишити місто жорстко присікаються бойовиками батальйонів тероборони, а тих громадян, які чинять найменший опір, піддають фізичному насиллю", - йдеться в повідомленні.

Також російські пропагандисти розповідають про те, нібито в Одесі заборонили роботу провайдерів супутникового телебачення.

В міноборони РФ повідомили, що "з метою обмеження інфопростору в Одесі заборонили роботу провайдерів супутникового телебачення, що транслюють російські та молдовські канали", - розповідають в ЦПД.

Нібито мешканців примушують демонтувати супутникове обладнання, а всіх незгідних вивозять у невідомому напрямку.

Як повідомлялось, низка пропагандистських ресурсів стали поширювати неправдиві повідомлення про нібито атаку українських безпілотників на тимчасово окупований військами РФ Енергодар Запорізької області.

Також російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про серйозні втрати українських військових. Центр протидії дезінформації при РНБО України запевнюють, що це не що інше, як дезінформація.

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