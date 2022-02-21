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Ситуація на Донбасі: бойовики 21 раз порушили режим "тиші", поранений боєць ЗСУ

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 12:13
Ситуація на Донбасі: бойовики 21 раз порушили режим "тиші", поранений боєць ЗСУ Фото: ситуація на Донбасі загострилась (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Станом на 12:00, бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим "тиші". В результаті обстрілів отримав поранення один український військовий.

Про це заявив на брифінгу начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

За його словами, бойовики вже 21 раз порушили режим "тиші", з них 20 - з забороненого мінськими угодами озброєння. Ворог, зокрема, обстрілював Станицю Луганську.

"1 військовослужбовець отримав поранення", - повідомив він.

Зазначимо, зранку в штабі ООС повідомляли, що бойовики здійснили 8 обстрілів від початку доби.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков озвучив сценарій російської агресії.

Зазначимо, Білорусь назвала умову для виведення військ Росії з країни.

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