В РНБО назвали перспективним використання українських вертольотів для безпекового сектору

Вітчизняні вертольоти здатні допомогти розв’язати великий спектр військових та цивільних задач

Використання новітніх вертольотів вітчизняного виробництва є перспективним для потреб як безпекового, так і цивільного сектору країни. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як повідомляється, Турчинов відвідав з робочою поїздкою два підприємства-виробники вертольотів "ЧЕЗАРА" і "ВІБСТОН АЕРО" у Київській області.

За його словами, молоді перспективні конструктори та інженери створюють легкі багатоцільові вертольоти, "які можуть використовуватися у прикордонних військах, в ДСНС для знаходження та локалізації надзвичайних ситуацій, для розвідки та виконання бойових завдань тактичного рівня у Збройних силах тощо".

Фото: новітні вертольоти українського виробництва

"Але, крім сектору безпеки і оборони, вертолітне виробництво є дуже перспективним напрямом для цивільного сектору. Легкі вертольоти - мобільні та швидкі, можуть розв'язувати проблему транспортного сполучення. І настав час подивитися на вертоліт як на звичайний та ефективний транспортний засіб", - зазначив Турчинов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області розпочалися державні випробування нової ракетної зброї - ракетного комплексу "Вільха".

Після завершення цих масштабних державних випробувань ракетні комплекси "Вільха" будуть взяті на озброєння, а український оборонно-промисловий комплекс почне їх серійне виробництво.

Окрім того, як повідомлялося, державний концерн " Укроборонпром" розпочав серійне виробництво бойових машин "Атлет". Ці броньовані ремонтно-евакуаційні машини призначені для технічного забезпечення танкових підрозділів.