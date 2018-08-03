В СНБО назвали перспективным использование украинских вертолетов для сектора безопасности

Новости Промышленность 03.08.2018 - 11:27
Фото: Александр Турчинов (rnbo.gov.ua)
Фото: Александр Турчинов (rnbo.gov.ua)

Отечественные вертолеты способны помочь решить большой спектр военных и гражданских задач

Использование новейших вертолетов отечественного производства является перспективным для потребностей как безопасности, так и гражданского сектора страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщается, Турчинов посетил с рабочей поездкой два предприятия-производители вертолетов "ЧЕЗАРА" и "ВИБСТОН АЭРО" в Киевской области.

По его словам, молодые перспективные дизайнеры и инженеры создают легкие многоцелевые вертолеты, которые могут использоваться в пограничных войсках, в ГСЧС для нахождения и локализации чрезвычайных ситуаций, для разведки и выполнения боевых задач тактического уровня в Вооруженных силах и тому подобное".

В СНБО назвали перспективным использование украинских вертолетов для сектора безопасности
В СНБО назвали перспективным использование украинских вертолетов для сектора безопасности
 

Фото: новейшие вертолеты украинского производства

"Но, кроме сектора безопасности и обороны, вертолетное производство является очень перспективным направлением для гражданского сектора. Легкие вертолеты - мобильные и быстрые, могут разрешать проблему транспортного сообщения. И настало время посмотреть на вертолет как на обычное и эффективное транспортное средство", - отметил Турчинов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области начались государственные испытания нового ракетного оружия - ракетного комплекса "Ольха".

После завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский оборонно-промышленный комплекс начнет их серийное производство.

Кроме того, как сообщалось, государственный концерн " Укроборонпром" начал серийное производство боевых машин "Атлет". Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений.

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Теги:  СНБО,  вертолет,  Александр Турчинов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС