В СНБО назвали перспективным использование украинских вертолетов для сектора безопасности

Отечественные вертолеты способны помочь решить большой спектр военных и гражданских задач

Использование новейших вертолетов отечественного производства является перспективным для потребностей как безопасности, так и гражданского сектора страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщается, Турчинов посетил с рабочей поездкой два предприятия-производители вертолетов "ЧЕЗАРА" и "ВИБСТОН АЭРО" в Киевской области.

По его словам, молодые перспективные дизайнеры и инженеры создают легкие многоцелевые вертолеты, которые могут использоваться в пограничных войсках, в ГСЧС для нахождения и локализации чрезвычайных ситуаций, для разведки и выполнения боевых задач тактического уровня в Вооруженных силах и тому подобное".

Фото: новейшие вертолеты украинского производства

"Но, кроме сектора безопасности и обороны, вертолетное производство является очень перспективным направлением для гражданского сектора. Легкие вертолеты - мобильные и быстрые, могут разрешать проблему транспортного сообщения. И настало время посмотреть на вертолет как на обычное и эффективное транспортное средство", - отметил Турчинов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области начались государственные испытания нового ракетного оружия - ракетного комплекса "Ольха".

После завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский оборонно-промышленный комплекс начнет их серийное производство.

Кроме того, как сообщалось, государственный концерн " Укроборонпром" начал серийное производство боевых машин "Атлет". Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений.