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Уряд очікує складний опалювальний сезон в Україні

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Україна, Середа 03 листопада 2021 17:19
Уряд очікує складний опалювальний сезон в Україні Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів прогнозує складний опалювальний сезон в Україні. Це викликано світовою енергетичною кризою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 3 листопада, яке транслювалося на Youtube.

"Будемо відверто говорити, що осінньо-зимовий період буде складним. Але уряд підготував кілька різних сценаріїв, щоб ми все - таки спокійно його пройшли", - сказав Шмигаль.

За його словами, зараз стоїть завдання забезпечити достатню кількість енергоресурсів на зиму.

"У світі зараз відбувайся енергетична криза: блекаути в Китаї, зупинка підприємств в Європі", - сказав він і нагадав, що ціни на газ знаходяться на історичному максимумі, а вугілля подорожчало за рік в три рази.

Разом з тим він заявив, то тарифи в Україні для населення підвищуватися не будуть.

"Тарифи для людей залишаються стабільними. Ніяких підвищень не передбачено", - повідомив прем'єр.

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Опалювальный сезон
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