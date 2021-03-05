В РНБО хочуть, щоб ОТГ могли керувати карантином самостійно
В Україні хочуть запропонувати об'єднаним територіальним громадам самостійно вводити карантинні обмеження. Таку пропозицію зробив Рада національної безпеки і оборони України.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю "Укрінформу".
"У нас як в оператора за нацбезпеки і оборони є пропозиція, щоб всі ці питання (введення карантину - ред.) розглядалися у розрізі кожної об'єднаної територіальної громади", - заявив він.
Данилов зазначив, що на сьогодні в Україні сформовано 1002 громади.
"Після того, як епідеміологи дадуть оцінку стану справ із захворюванням на території окремої громади, вона повинна здійснити обмежувальні заходи, щоб унеможливити поширення коронавірусу", - додав він.
Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль назвав галузі, які найближчим часом можуть опинитися в "червоній" зоні карантину.
Крім того, в Україні почалася третя хвиля пандемії COVID.
Додамо, що за словами Шмигаля, українська вакцина з'явиться до кінця 2021 або на початку 2022 року. Однак на сьогодні вже є конкурентний ринок вакцин, яким потрібно користуватися.