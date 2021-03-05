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В РНБО хочуть, щоб ОТГ могли керувати карантином самостійно

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 18:04
В РНБО хочуть, щоб ОТГ могли керувати карантином самостійно Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні хочуть запропонувати об'єднаним територіальним громадам самостійно вводити карантинні обмеження. Таку пропозицію зробив Рада національної безпеки і оборони України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю "Укрінформу".

"У нас як в оператора за нацбезпеки і оборони є пропозиція, щоб всі ці питання (введення карантину - ред.) розглядалися у розрізі кожної об'єднаної територіальної громади", - заявив він.

Данилов зазначив, що на сьогодні в Україні сформовано 1002 громади.

"Після того, як епідеміологи дадуть оцінку стану справ із захворюванням на території окремої громади, вона повинна здійснити обмежувальні заходи, щоб унеможливити поширення коронавірусу", - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль назвав галузі, які найближчим часом можуть опинитися в "червоній" зоні карантину.

Крім того, в Україні почалася третя хвиля пандемії COVID.

Додамо, що за словами Шмигаля, українська вакцина з'явиться до кінця 2021 або на початку 2022 року. Однак на сьогодні вже є конкурентний ринок вакцин, яким потрібно користуватися.

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