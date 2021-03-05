ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В СНБО хотят, чтобы ОТО могли управлять карантином самостоятельно

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 18:04
В СНБО хотят, чтобы ОТО могли управлять карантином самостоятельно Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине хотят предложить объединенным территориальным общинам самостоятельно вводить карантинные ограничения. Такое предложение сделал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу".

"У нас как у оператора по нацбезопасности и обороны есть предложение, чтобы все эти вопросы (введение карантина - ред.) рассматривались в разрезе каждой объединенной территориальной общины", - заявил он.

Данилов отметил, что на сегодня в Украине сформировано 1002 общины.

"После того, как эпидемиологи дадут оценку состояния дел с заболеванием на территории отдельной общины, она должна осуществить ограничительные меры, чтобы исключить распространение коронавируса", - добавил он.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль назвал области, которые в ближайшее время могут оказаться в "красной" зоне карантина.

Кроме того, в Украине началась третья волна пандемии COVID.

Добавим, что по словам Шмыгаля, украинская вакцина появится к концу 2021 или в начале 2022 года. Однако на сегодня уже есть конкурентный рынок вакцин, которым уже нужно пользоваться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество СНБО Карантин
NEWS
На пороге "красной" зоны. Закарпатье усиливает карантин, медики предупреждают об угрозе сортировки больных
На пороге "красной" зоны. Закарпатье усиливает карантин, медики предупреждают об угрозе сортировки больных
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"