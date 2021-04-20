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У Міноборони РФ пояснили нарощування військ Південного військового округу

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 16:45
У Міноборони РФ пояснили нарощування військ Південного військового округу Фото: глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Росія нарощує бойові можливості військ Південного військового округу (ЮВО). Це роблять начебто "через спроби НАТО протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя та Близького Сходу".

Таку заяву зробив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, пише ТАСС.

Він заявив, що в ряді країн Близькосхідного регіону і Закавказзя спостерігається "нестабільне становище".

"Спроби Альянсу протидіяти його нормалізації змушують нас приймати симетричні заходи стратегічного стримування і нарощувати бойові можливості військ Південного військового округу", - сказав Шойгу.

Російський міністр додав, що в 2020 році війська отримали понад 3,2 тисяч одиниць сучасного озброєння і військової техніки, а їх частка у військових частинах і з'єднаннях склала 70%.

Як відомо, Південний військовий округ знаходиться в адміністративних межах Північно-Кавказького, Південного та Кримського (в окупованому Криму і Севастополі) федеральних округів.

Раніше Шойгу заявляв, що в Росії почалася контрольна перевірка боєготовності армії. Навчання проводяться на території всіх військових округів.

Зазначимо, останнім часом спостерігається стягання російської армії до українських кордонів. Як повідомляв глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель, Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшою угрупованням, яку коли-небудь розгортала РФ біля українського кордону.

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