У Міноборони РФ пояснили нарощування військ Південного військового округу

Росія нарощує бойові можливості військ Південного військового округу (ЮВО). Це роблять начебто "через спроби НАТО протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя та Близького Сходу".

Він заявив, що в ряді країн Близькосхідного регіону і Закавказзя спостерігається "нестабільне становище".

"Спроби Альянсу протидіяти його нормалізації змушують нас приймати симетричні заходи стратегічного стримування і нарощувати бойові можливості військ Південного військового округу", - сказав Шойгу.

Російський міністр додав, що в 2020 році війська отримали понад 3,2 тисяч одиниць сучасного озброєння і військової техніки, а їх частка у військових частинах і з'єднаннях склала 70%.

Як відомо, Південний військовий округ знаходиться в адміністративних межах Північно-Кавказького, Південного та Кримського (в окупованому Криму і Севастополі) федеральних округів.