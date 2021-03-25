Україна може запросити екстрадицію Януковича

Офіс генерального прокурора розглядає можливість початку процедури екстрадиції в Україну екс-президента-втікача України Віктора Януковича. Сьогодні апеляційний суд визнав законним обрання для нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляції сторони захисту щодо обрання запобіжного заходу для Януковича у вигляді утримання під вартою в рамках розслідування справи про захоплення державної влади (ч. 1 статті 109 Кримінального кодексу).

Тепер Офіс генерального прокурора заявив про своє право почати процедуру екстрадиції екс-президента, а також про право звернутися до суду для отримання дозволу на спеціальне досудове слідство.