ru ua
Нд, 03 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В РНБО довели, що Росія не "випадково" б'є ракетами по цивільним об'єктам

Новость на русском →
Київ, Неділя 03 липня 2022 13:29
В РНБО довели, що Росія не "випадково" б'є ракетами по цивільним об'єктам Фото: удари Росії по цивільним об'єктам України не випадковість (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах не помилки точності. Це прицільний вогонь, метою якого є терор населення та керівництва нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Там пояснюють, що про проблеми точності ракет Х-22 відомо ще в СРСР.

"Тоді в їх ТТХ закладалася похибка у 500 м від цілі з компенсацією недоліку шляхом потужності. Та війна в Україні показала, що похибка точності перевищує 500 м і досягає аж до 3 км", - зазначають в повідомленні.

Вказано, що Росія ще з травня почала випробувати Х-22 з метою з’ясування її "ефективності".

"І за півтора місяця з'ясували, що дальність застосування ракет замість 600 км становить не більше 200 км. Саме на цій відстані Х-22 зберігає точність", - стверджують в СНБО.

За їх підрахунками, тепер для ударів по Україні ворог використовує саме ці параметри:

  • удар по Кременчуку здійснено з відстані 200 км
  • удар по Білгород-Дністровському здійснено зі 170 км

Це, як зазначають в Центрі протидії дезінформації при РНБО, і доказує що удари РФ ракетами по цивільним об'єктах України не може бути випадковістю.

Масовані ракетні удари

Нагадаємо, що 25 червня ворогом були спеціально здійснені з території Білорусі по 6 областям України.

Додамо, вже наступного дня Росія завдала ракетних ударів і по українській столиці, влучивши у житлову багатоповерхівку.

Крім того, 27 червня вона вдарила ракетами по ТЦ в Кременчуку, внаслідок чого загинули десятки людей.

Між тим окупанти майже щодня пускають ракети по Миколаєву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО ракетный удар Війна Росії проти України
NEWS
Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій
Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту