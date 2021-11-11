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Снайперські гвинтівки і гранатомети: у Польщі показали силовиків Білорусі на кордоні

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Варшава, Четвер 11 листопада 2021 08:11
Снайперські гвинтівки і гранатомети: у Польщі показали силовиків Білорусі на кордоні Фото: у Польщі показали білоруських силовиків на кордоні (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Польські правоохоронці показали відео, на якому видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами. Відео було знято на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони Польщі.

"Демонстрація сили з боку білорусів. Деякі солдати спеціально показуються зі снайперськими гвинтівками і гранатометами", - йдеться у повідомленні.

На записі видно людей у формі з вогнепальною зброєю, які стоять окремо один від одного за колючим дротом, що розділяє територію Польщі та Білорусі.

Нагадаємо, Україна посилить охорону кордону з Білоруссю через ситуацію з мігрантами.

Зазначимо, 8 листопада білоруські мігранти розбили на кордоні з Польщею наметовий табір.

Крім того, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що мігранти з Білорусі можуть піти через Україну.

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