Снайперські гвинтівки і гранатомети: у Польщі показали силовиків Білорусі на кордоні
Польські правоохоронці показали відео, на якому видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами. Відео було знято на кордоні з Польщею.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони Польщі.
Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 10, 2021
"Демонстрація сили з боку білорусів. Деякі солдати спеціально показуються зі снайперськими гвинтівками і гранатометами", - йдеться у повідомленні.
На записі видно людей у формі з вогнепальною зброєю, які стоять окремо один від одного за колючим дротом, що розділяє територію Польщі та Білорусі.
Нагадаємо, Україна посилить охорону кордону з Білоруссю через ситуацію з мігрантами.
Зазначимо, 8 листопада білоруські мігранти розбили на кордоні з Польщею наметовий табір.
Крім того, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що мігранти з Білорусі можуть піти через Україну.