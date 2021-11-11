ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Снайперские винтовки и гранатометы: в Польше показали силовиков Беларуси на границе

Новина українською →
Варшава, Четверг 11 ноября 2021 08:11
Снайперские винтовки и гранатометы: в Польше показали силовиков Беларуси на границе Фото: в Польше показали белорусских силовиков на границе (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Польские правоохранители показали видео, на котором видно людей в военной форме со снайперскими винтовками и ручными гранатометами. Видео было снято на границе с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Польши.

"Демонстрация силы со стороны белорусов. Некоторые солдаты специально показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", - говорится в сообщении.

На записи видно людей в форме с огнестрельным оружием, которые стоят отдельно друг от друга за колючей проволокой, разделяющей территорию Польши и Беларуси.

Напомним, Украина усилит охрану границы с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.

Отметим, 8 ноября белорусские мигранты разбили на границе с Польшей палаточный лагерь.

Кроме того, премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что мигранты из Беларуси могут пойти через Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Беларусь
NEWS
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку