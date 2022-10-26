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Снайперская группа СБУ ликвидировала четырех оккупантов (видео)

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Украина, Среда 26 октября 2022 15:18
Снайперская группа СБУ ликвидировала четырех оккупантов (видео) Фото: Снайперская группа СБУ ликвидировала четырех кафиров (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Спецназу центра специальных операций удалось ликвидировать четырех оккупантов на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Во время ночной разведки наши спецназовцы обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу противника", - говорится в сообщении.

По словам СБУ, кафиров удалось "отработать" точными выстрелами.

"Каждый, кто пришел на нашу землю с оружием, в нем и останется", - добавили в спецслужбе.

Напомним, что украинские десантники уничтожили российский БТР ударами по артиллерии и дрону.

Ранее украинские военные уничтожили склад боеприпасов с "кадыровцами" в Луганской области.

Кроме того, спецназовцы СБУ показали на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.

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