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Снайперы ССО показали, как уничтожили трех оккупантов на юге (видео)

Украина, Четверг 05 октября 2023 15:39
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Снайперы ССО показали, как уничтожили трех оккупантов на юге (видео) Фото: снайперы ССО уничтожили трех оккупантов на юге (t me landforcesofukraine-1)
Автор: Наталия Гурковская

Снайперы Сил специальных оперпаций (ССО) работают по всей линии фронта, уничтожая оккупантов. В частности, "отминусовали" трех российских захватчиков на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

"Снайперы ССО "отминусовали" 3 окупантов на южном направлении", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как трое оккупантов одним за другим двигаются в окопе, не подозревая, что за ними следит украинский снайпер. В итоге, все трое были ликвидированы.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

В частности, как уточняют в отчете Института изучения войны, ВСУ продвинулись вперед возле Клищиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и вблизи Новопрокоповки в Запорожской области.

При этом, российские войска и дальше пытаются захватить Марьинку и окружить Авдеевку в Донецкой области, однако успеха не имеют. На данный момент самым тяжелым "куском" фронта является Лимано-Купянское направление. Здесь сосредоточено более 110 тысяч оккупантов.

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